Rund 2.300 positive PCR-Tests an Schulen nach Ferien

In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien sind insgesamt 2.326 PCR-Tests an den Schulen positiv ausgefallen. Das ist deutlich mehr als in der Woche vor den Ferien. Die Testrunde am Mittwoch hat laut aktuellen Daten des Bildungsministeriums in Wien 707 positive Ergebnisse gebracht, in Oberösterreich 663, in der Steiermark 196, in Vorarlberg 46 und im Burgenland 43. Am Donnerstag kamen 385 Fälle in Niederösterreich dazu, je 98 in Salzburg und Tirol und 90 in Kärnten.