Coronavirus Rund 3.000 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein Drittel der Ansteckungen aus Wien gemeldet Foto: APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention

I nnerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Mittwochvormittag 3.035 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.230 Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb bei 174 Fällen je 100.000 Einwohner stabil. Seit dem Vortag kam ein weiterer Covid-Todesfall hinzu. Im Spital lagen noch 464 Infizierte, fünf weniger als am Mittwoch. 48 Betroffene werden intensiv betreut, ein Plus von fünf zum Vortag und ebenso zur Vorwoche.