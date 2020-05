Nur in den USA gibt es noch mehr Erkrankungen, nämlich knapp 1,35 Millionen. Hinter Russland rangiert Spanien mit etwa 228.000 Fällen.

Am Dienstag kam in Russland erneut eine fünfstellige Anzahl an infizierten Personen dazu, nach Angaben russischer Behörden waren es fast 10.900. 43.500 Menschen galten demnach als genesen. Die Behörden erklären den starken Anstieg damit, dass deutlich mehr Menschen auf das Virus getestet werden als zu Beginn der Pandemie. Es wird aber mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet.

Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die landesweite arbeitsfreie Zeit als Maßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des Virus für beendet erklärt. An diesem Dienstag durfte etwa in Moskau wieder auf Baustellen und in Industriebetrieben gearbeitet werden. Über weitere Lockerungen entscheiden die Gouverneure in den Regionen nun selbst.

In der Hauptstadt gilt seit Dienstag auch eine Schutzmasken- und Handschuhpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten. Menschen über 65 Jahre und mit chronischen Erkrankungen müssen weiter zu Hause bleiben. Auch Großveranstaltungen sind verboten. In Russland starben offiziell bisher 2.116 Menschen nach einer Infektion.