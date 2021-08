SPÖ vermisst pädagogisches Konzept bei Schulplänen .

Die SPÖ kann mit den Plänen von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zum Schulstart nur zum Teil etwas anfangen und vermisst abseits der Corona-Sicherheitsmaßnahmen ein pädagogisches Konzept. Es sei nicht klar, wie Bildungsrückstände nachgeholt werden können, sagte Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Sie schlug unter anderem den Einsatz von unterstützenden Pädagoginnen und Pädagogen in den beiden ersten Schuljahren vor.