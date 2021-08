Tausende Impfgegner demonstrieren in Griechenland .

Tausende Impfverweigerer haben am Sonntagabend in Athen und in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gegen die Corona-Impfpolitik der konservativen Regierung demonstriert. In Athen versammelten sich nach Schätzungen des Staatsfernsehens rund 3.000 Demonstranten. In Thessaloniki seien es mehr als 5.000 Menschen gewesen, berichteten örtliche Medien.