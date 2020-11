Trainer und fünf Spieler bei Dinamo Zagreb positiv .

Bei Dinamo Zagreb sind Trainer Zoran Mamic und mit Stand Mittwochfrüh fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kroatiens Fußball-Meister trifft am Donnerstag in der Europa League im Heimspiel auf den Wolfsberger AC. Mamic lieferte am Dienstag einen positiven Test ab, er wird beim Spiel damit nicht dabei sein. Der Cheftrainer wird von seinem Assistenten Damir Krznar vertreten.