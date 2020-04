Trump kündigt im US-Sport Geisterspiele an .

Die meisten US-Sport-Ligen werden nach Angaben von Präsident Donald Trump ihre Meisterschaften ohne Zuschauer wieder aufnehmen. "Viele von ihnen werden ohne Fans starten. Gemacht fürs Fernsehen, die guten alten Zeiten", sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus, als er einen Drei-Phasen-Plan erläuterte, mit dem er sein Land von den Einschränkungen in der Corona-Krise wieder befreien will.