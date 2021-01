Umfrage sieht Lockdown-Müdigkeit in Österreich .

In der Bevölkerung macht sich eine gewisse Corona-Lockdown-Müdigkeit breit. Laut einer Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag von ATV sprachen sich 58 Prozent der 800 Befragten gegen eine Verlängerung bis 21. Februar, also bis zum Ende der Semesterferien in allen Bundesländern aus. Immerhin rund ein Drittel (35 Prozent) kann sich ein Anhalten des Lockdowns bis zu diesem Termin vorstellen.