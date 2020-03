In Ungarn sollen ab Mitternacht kleinere Grenzübergänge nach Österreich geschlossen werden, bei allen großen Grenzübergängen wird es zu Kontrollen kommen. Seitens der Landespolizeidirektion konnte man die Maßnahme noch nicht bestätigen. An Grenzübergängen wurden Ungarn, die in Österreich arbeiten, allerdings bereits von den ungarischen Behörden darüber informiert.

Bereits angekündigt wurde, dass die tschechische Regierung wegen der Coronavirus-Krise ihre Grenzen für Reisende aus Österreich, Deutschland und 13 weiteren Ländern schließt. Die Slowakei verhängt unterdessen ein Einreiseverbot für fast alle Menschen aus dem Ausland, ausgenommen Polen.