Vier Infizierte starben in Österreich .

In Österreich gibt es vier weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. In der Steiermark starben in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer, Jahrgang 1940, in Oberösterreich eine 27-Jährige. In Niederösterreich verstarb ein Mann im Landesklinikum Melk. Drei hatten schwere Grunderkrankung, der vierte einen anderweitigen medizinischen Notfall.