Das Außenministerium rief aber auch generell Urlaubsreisende dazu auf, besser die Heimreise anzutreten, da immer mehr Länder - auch kurzfristig - mit Landeverboten belegt werden könnten. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass in den Urlaubsländern bzw. in den Ländern, in denen man bei einer überstürzten Abreise hängen bleiben könnte, nicht der gleiche medizinische Standard gegeben ist wie in Österreich. Dezitierte Reisewarnungen (Sicherheitsstufe 6) gibt es für Frankreich, Italien, Niederlande, Russland, Schweiz, Spanien, Ukraine und Vereinigtes Königreich.

Hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4) besteht im Zusammenhang mit der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und damit einhergehenden massiven Einschränkungen im Reiseverkehr für alle Länder weltweit. Es wird dringend geraten, nicht unbedingt notwendige Reisen zu verschieben. Informationen über allgemeine rechtliche Grundlagen zu Reisebuchungen und Storni kann man beim Verein für Konsumenteninformation (Tel. 0800 201 211) einholen.