Weltweit bisher sechs Milliarden Impfdosen verabreicht .

Weltweit sind mittlerweile sechs Milliarden Corona-Impfdosen verabreicht worden. Die Marke wurde laut einer auf amtlichen Daten basierenden Statistik der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch um 11.30 Uhr erreicht. Das Impftempo hat sich demnach verstetigt: Es dauerte 29 Tage, um die sechste Milliarde zu erreichen, die vierte und fünfte brauchten 30 und 26 Tage. Fast 40 Prozent aller Impfdosen wurden in China gespritzt, an zweiter und dritter Stelle folgen Indien und die USA.