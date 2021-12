Weniger Infektionen, aber Stagnation in Spitälern

Bei den Neuinfektionen liegt diesmal Wien mit 428 Fällen voran, gefolgt von Niederösterreich (360), Tirol (273), der Steiermark (198), Salzburg (115) und Vorarlberg (102). Unter der 100er Marke liegen Kärnten mit 91 und das Burgenland mit 30. Für Oberösterreich meldeten Gesundheits- und Innenministerium aufgrund einer nachträglichen Datenbereinigung einen Negativwert von minus 47.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 261,3, gefolgt von Vorarlberg, Wien und Kärnten (247, 183,3 bzw. 164,6). Weiters folgen Niederösterreich (149,5), Salzburg (148,7), die Steiermark (133,6), Oberösterreich (124,6) und das Burgenland (122).

Mit Montag gibt es in Österreich 28.825 aktive Fälle, das sind um 661 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es hierzulande 1,266.103 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind davon 1,223.628, innerhalb der vergangenen 24 Stunden 2.195. Dazu kommen 16 Todesfälle, womit bisher 13.650 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 237.128 Tests eingemeldet. Davon waren 186.976 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 0,8 Prozent betrug. Dies liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche (0,5 Prozent positiv).

14.750 Impfungen sind am Sonntag durchgeführt worden. 6,280.072 Menschen und somit 70,3 Prozent der Österreicher verfügen somit am Jahrestag des Impfbeginns in Österreich über einen gültigen Impfschutz. 6,589.991 Personen (73,8 Prozent) haben zumindest den Erststich bekommen. 3,58 Millionen oder 39,6 Prozent sind bereits mit dem Drittstich "geboostert".

Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 75,6 Prozent. In Niederösterreich haben 72,1 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,1 Prozent. Nach Wien (69,6), Tirol (69,2), Vorarlberg (67,5), Kärnten (67) und Salzburg (66,9) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 66 Prozent.