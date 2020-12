Seit Mittwoch kamen exakt 3.969 neue Fälle hinzu - im Schnitt der vergangenen Woche wurden täglich 3.913 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorbenen Menschen ist um 92 auf mittlerweile 3.538 gestiegen. Rückläufig sind weiterhin die Zahlen der Patienten in Spitalsbehandlung, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

Insgesamt mussten am Donnerstag 4.082 Menschen im Spital behandelt werden, am Mittwoch waren es noch 4.245. Im Wochenvergleich beträgt der Rückgang 8,5 Prozent. Vergangenen Donnerstag lagen noch 4.461 Covid-19-Patienten in Spitälern. Auf den Intensivstationen mussten am Donnerstag 668 Erkrankte behandelt werden - 23 weniger als am Mittwoch und 37 Patienten bzw. 5,3 Prozent weniger als am Donnerstag der Vorwoche.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Österreich 293.430 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet - das entspricht mittlerweile 3,3 Prozent der Bevölkerung. 238.127 Menschen gelten als genesen, in den vergangenen 24 Stunden kamen 4.470 neu Genesene hinzu - deutlich mehr als Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle beläuft sich aktuell auf 51.765.

In den vergangenen 24 Stunden kamen österreichweit 31.294 Tests hinzu. Mit 3.969 positiven Ergebnissen beträgt die Positivrate 14,7 Prozent. Am Tag mit den höchsten Neuinfektionen - 9.586 wurden am 13. November eingemeldet - lag die Positivrate bei 24,7 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangen Woche täglich 26.693 Tests eingemeldet, der Durchschnitt lag Anfang des Monats schon bei mehr als 30.000.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Österreich betrug am Donnerstag - drei Tage vor Beginn des Lockdown light - 307,7, im Gegensatz zu den vergangenen zwei Tagen war sie auch in allen Bundesländern geringer als am Tage davor. Anfang des Monats war sie österreichweit noch bei über 500 gelegen.

Die meisten SARS-CoV-2-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldete Wien - 754 kamen hinzu. Oberösterreich verzeichnete 704 Neuinfektionen, Niederösterreich 636 und die Steiermark 612. Deutlich weniger neue Fälle wurden mit 356 aus Kärnten und 351 aus Tirol gemeldet. Salzburg speiste 269 Neuinfektionen ein, Vorarlberg 187 und das Burgenland genau 100.