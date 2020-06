Zahl der Todesfälle in Indien sprunghaft gestiegen .

In Indien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus sprunghaft um 2.000 auf fast 12.000 angestiegen. Auch in Brasilien bleibt die Ansteckungskurve extrem hoch. Am Dienstag (Ortszeit) meldete das Gesundheitsministerium in Brasilia einen Rekordanstieg bei den täglichen Infektionsfällen: Fast 35.000 Neuinfektionen wurden demnach in den vergangenen 24 Stunden registriert.