Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 25.700. Zuletzt hatte eine leichte Abschwächung bei den Todesfällen in den USA Hoffnungen geweckt. Zwei Tage in Folge hatte die Johns-Hopkins-Universität einen Rückgang bei den neuen Todesfällen verzeichnet.

Währenddessen stellte US-Präsident Donald Trump eine abgestufte und baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht. Einige Bundesstaaten könnten schon vor Monatsende ihre Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder aufheben, in anderen schwerer betroffenen Staaten werde es wohl länger dauern, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses.

Die neuen Richtlinien dafür würden in Kürze veröffentlicht, erklärte Trump. Die Entscheidung liege dann bei den Gouverneuren der Bundesstaaten. Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen gehe bei der Aufhebung der wegen der Coronavirus-Epidemie erlassenen Beschränkungen vor, sagte Trump. In weiten Teilen des Landes gebe es bisher kaum Probleme mit dem Coronavirus. Die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen und Todesfälle "beginnen runterzugehen", sagte der Präsident.

Die von der Regierung in Washington seit Mitte März empfohlenen Schutzmaßnahmen gelten derzeit noch bis Ende April. Trump will die Beschränkungen möglichst bald wieder lockern, um den bereits dramatischen Einbruch der amerikanischen Wirtschaft abzubremsen.

Die Stadt New York zählt nach Angaben der zuständigen Behörde bei den Todesopfern jetzt auch Verdachtsfälle mit. Es handle sich um über 3.700 Personen, die nie auf Covid-19 getestet wurden, aber wahrscheinlich an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit gestorben sind, teilte das Gesundheitsamt der Metropole am Dienstag mit.

Damit belaufe sich die Zahl der Todesopfer in New York City seit dem 11. März nun auf mehr als 10.000. Bisher hatte New York knapp 6.600 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet.

Bereits vergangene Woche hatte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio eingeräumt, dass die offizielle Todesfall-Statistik mutmaßlich unvollständig ist. Demnach wurden Menschen, die zu Hause starben, nicht als Todesopfer durch das Coronavirus gezählt, selbst wenn dies wahrscheinlich die Todesursache war.

Der Bundesstaat New York ist das Zentrum der Pandemie in den USA. Vor Bekanntwerden der zusätzlichen 3.778 Todesfälle in New York City waren in dem gleichnamigen Bundesstaat knapp 11.000 Corona-Tote registriert worden.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Landesweit wurden laut den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität inzwischen mehr als 605.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.