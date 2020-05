So gaben zehn Prozent der Befragten (Personen ab 16 Jahre) an, Angst vor finanziellen Problemen zu haben. Sieben Prozent befürchten, sich zu infizieren, und sechs Prozent, jemanden in der Familie aufgrund einer COVID-19-Erkrankung zu verlieren. Fünf Prozent halten einen Anstieg von Konflikten in der Familie oder in der Beziehung für wahrscheinlich.

Die Ängste unterscheiden sich allerdings stark je nach aktueller Situation der Befragten: So gaben 19 Prozent der Personen mit Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, an, Angst vor finanziellen Problemen zu haben, und 14 Prozent befürchten innerfamiliäre Konflikte. Bei den Personen, die durch Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe zählen, fürchten wiederum zwölf Prozent, selbst am Coronavirus schwer zu erkranken, was bei allen anderen Gruppen eher als wenig wahrscheinlich eingeschätzt wurde (zwei Prozent).

Weit über 90 Prozent empfinden Maßnahmen wie Quarantäne in Krisengebieten, Abstandhalten, Veranstaltungsverbot oder das Tragen von Masken als angemessen. Hier zeige sich, dass die "Akzeptanz grundsätzlich hoch ist", sagte Matea Paskvan, Studienprojektleiterin der Statistik Austria, im Rahmen einer Pressekonferenz. Geringer ist die Zustimmung zur allgemeinen Schließung von Geschäften (finden nur 69 Prozent als angemessen) oder zum Aufenthalt im Freien nur in Ausnahmefällen (56 Prozent).

Rund zwei Drittel der Österreicher lassen sich die Stimmung durch die Pandemie nicht verderben: 64 Prozent empfinden zumindest meistens gute Laune, Ruhe und Entspannung. Deutlich geringer ist das psychische Wohlbefinden allerdings bei Menschen mit mäßiger bis schlechter Gesundheit (33 Prozent) oder Menschen mit Kindern vor dem Schulalter (58 Prozent).