Ein Drittel der Tiroler Patienten kommt wegen anderer Leiden

Aus Kärnten war beispielsweise Ende Februar bekannt geworden, dass der Anteil der Personen an den Covid-Patienten, die wegen anderer Erkrankungen ins Krankenhaus kamen, zwischen 50 Prozent und zwei Drittel schwankte.

Unterdessen wurden mit Stand Dienstag 217 Corona-Patienten in den Tiroler Spitälern behandelt, um 16 weniger als am Tag zuvor. 19 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung (plus zwei). In den vergangenen 24 Stunden kamen 3.618 Neuinfektionen hinzu. Gleichzeitig waren aber auch 2.618 weitere Menschen wieder vom Virus genesen.