Covid-Impfstoff Valneva strebt Zulassung als Booster an: Studie gestartet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

150 Probanden in den Niederlanden Foto: APA/FLORIAN WIESER

D er austro-französische Konzern Valneva strebt eine Zulassung seiner Corona-Schutzimpfung VLA2001 als Booster nach anderen Vakzinen oder einer Infektion an. Dafür wurde eine klinische Studie mit menschlichen Probanden in den Niederlanden gestartet, gab Valneva am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt. Für eine mögliche Zulassung als Grundimmunisierung gegen Covid-19 in der EU befindet sich der Totimpfstoff weiterhin im Prüfungsverfahren bei der Arzneimittelagentur EMA.