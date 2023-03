Dänemark als Vorbild Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Sozialhilfen sollen an Aufenthalt geknüpft werden Foto: APA/THEMENBILD

B undeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.