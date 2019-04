Ein Toter und vier Verletzte bei Schießerei .

Bei Schüssen nördlich von Kopenhagen ist am Samstagabend ein junger Mann getötet worden. Vier weitere Männer im jungen Erwachsenenalter seien verletzt worden, sagte Ermittler Lau Thygesen von der Polizei Nordseeland (Nordsjælland) am späten Abend auf einer Pressekonferenz in der Stadt Helsingør. Die Polizei vermute, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei lokalen Banden handle.