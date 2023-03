EM Dänemark kassiert in EM-Quali Niederlage in Kasachstan

Kasachen stellten Dänen ein Bein Foto: APA/AFP

D änemark hat im zweiten Auftritt der EM-Qualifikation eine unerwartete Niederlage kassiert. Dank zwei Toren des ehemaligen Sturm-Graz-Angreifers Rasmus Höjlund lagen die Dänen am Sonntag im Auswärtsspiel in Kasachstan nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0 voran, kassierten aber nach drei späten Gegentreffern noch ein 2:3. Die Kasachen drehten die Partie in Astana nach Toren von Askhat Tagybergen und Abat Aymbetov in der 86. und 89. Minute.