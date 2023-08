Dänin Wozniacki startet Tennis-Comeback mit klarem Sieg

Mehr als dreieinhalb Jahre nach ihrem davor letzten Profi-Tennismatch bei den Australian Open 2020 gewann sie ihr Auftaktduell beim WTA-Turnier in Montreal gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell (WTA-115.) 6:2,6:2. Die frühere Weltranglistenerste zeigte sich dabei bereits in guter Form. Das Turnier dient der 33-Jährigen als Vorbereitung auf die am 28. August beginnenden US Open.

Die in Kanada mit einer Wildcard ausgestattete Wozniacki stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Frauen-Weltrangliste, in Australien feierte sie 2018 ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titelgewinn.