Southampton holte 2:2 bei ManUnited .

Dank eines Treffers von Michael Obafemi in der Nachspielzeit (96.) hat Southampton am Montag Manchester United auswärts ein 2:2 (1:2) abgerungen. Damit verwehrte die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl den "Red Devils" in der englischen Fußball-Premier-League den Sprung auf Platz drei.