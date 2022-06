Großbritannien Dankgottesdienst in Kathedrale St. Paul's ohne Queen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die 96-Jährige leidet seit Monaten unter Mobilitätsproblemen Foto: APA/dpa

Z u Ehren der Queen ist die königliche Familie mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft in der Londoner Kathedrale St. Paul's zu einem feierlichen Gottesdienst zusammengekommen. Queen Elizabeth II. selbst hatte nach ihren Auftritten am Donnerstag die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Vertreten wurde sie von ihrem Sohn Prinz Charles (73), der mit seiner Frau Camilla festlich gekleidet in der Kathedrale eintraf.