Sport Das Olympische Feuer könnte auf dem Eiffelturm leuchten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Olympische Feuer könnte am Eiffelturm leuchten Foto: APA/Reuters

D ie Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 in Paris wollen das Olympische Feuer auf dem Eiffelturm leuchten lassen. Das wurde aus Insiderkreisen bekannt. Sicher scheint, dass aus technischen Gründen die Spitze des Wahrzeichens nicht in Frage kommt, weil dort Antennen montiert sind. Das Feuer soll nach einer zehntägigen Reise auf dem Mittelmeer am 8. Mai im Hafen von Marseille eintreffen.