Lotterien Sporthilfe-Gala David Alaba zum dritten Mal "Sportler des Jahres"

Fußball-Meister Salzburg zum 5. Mal in Folge Mannschaft des Jahres Foto: APA/KRUGFOTO

F ußball-Star David Alaba ist am Mittwoch in Wien zum insgesamt dritten Mal als Österreichs Sportler des Jahres geehrt worden. Der Profi von Real Madrid setzte sich in der von der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl mit 607 Punkten äußerst knapp vor den Ski-alpin-Olympiasiegern Matthias Mayer (605) und Johannes Strolz (595) durch. "Mannschaft des Jahres" wurde zum fünften Mal in Folge Fußball-Meister Red Bull Salzburg.