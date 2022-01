Präsident des EU-Parlaments mit 65 Jahren verstorben

Sassoli gehörte der sozialdemokratischen Partei Partito Democratico (PD) an. Der Parlamentspräsident befand sich nach Angaben des EU-Parlaments bereits seit 26. Dezember in Behandlung. Alle seine Termine wurden abgesagt.

Der Aufenthalt im Krankenhaus war zuvor auch nicht bekanntgegeben worden. Im Oktober verpasste Sassoli bereits eine Tagung des Parlaments, weil er Fieber hatte. Zuvor wurde er wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Das Krankenhaus Centro di Riferimento Oncologico in Aviano machte auf Nachfrage Dienstag früh keine Angaben. Sprecher Cuillo erklärte auf Twitter weiter, Zeit und Ort der Beerdigung würden in den kommenden Stunden bekanntgegeben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kondolierte der Familie des verstorbenen Italieners. "Ich bin sehr traurig über den Tod eines großen Europäers und Italieners. David Sassoli war ein leidenschaftlicher Journalist, ein außergewöhnlicher Präsident des Europäischen Parlaments und vor allem ein lieber Freund", so von der Leyen in einem Tweet auf Italienisch. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie", fügte sie hinzu.

Ratspräsident Charles Michel würdigte Sassoli, als "aufrichtigen und leidenschaftlichen Europäer". Seine menschliche Wärme, seine Großzügigkeit, seine Herzlichkeit und sein Lächeln würden bereits vermisst, schrieb Michel am Dienstag auf Twitter. Er fühle sich traurig und bewegt. Auch Michel drückte Sassolis Familie und seinen Angehörigen sein Beileid aus.

EU-Wettbewerbskommissar Paolo Gentiloni schrieb in einem Tweet: "David Sassoli hat uns verlassen. Schreckliche Nachrichten für uns alle in Italien und Europa. Wir werden ihn als einen demokratischen und pro-europäischen Politiker in Erinnerung behalten. Du warst ein klarer, großzügiger, fröhlicher und beliebter Mann. Ruhe in Frieden."

"Seine Herzlichkeit war eine Inspiration für alle, die ihn kannten. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Lieben", twitterte EU-Klimakommissar Frans Timmermans. "Mir fehlen die Worte."

"Ich bin sehr schockiert und traurig über die Nachricht vom Tod des Präsidenten des EU-Parlaments David Sassoli. Mein tiefes Beileid an seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen im Europäischen Parlament", kondolierte der Präsident der Eurogruppe Pascal Donohoe.

Roberta Metsola, erste Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments und Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) erklärte sich "untröstlich". "Europa hat einen großen Politiker verloren, ich habe einen Freund verloren, die Demokratie hat einen Vorkämpfer verloren. David Sassoli hat sein Leben dem Ziel gewidmet, die Welt zu einem besseren und gerechteren Ort zu machen", so Metsola. Der Malteserin werden gute Chancen auf die Nachfolge zugerechnet.

In seiner Antrittsrede 2019 hatte der aus Florenz stammende Sassoli zum Kampf gegen Nationalismus aufgerufen und eine Reform der EU-Regeln für Migration und Asyl gefordert. Wegen einer Erkrankung hatte er in den vergangenen Wochen die Plenarsitzungen in Straßburg nicht leiten können und auch die jährliche Veranstaltung der EU-Kommission zur Lage der Europäischen Union im September verpasst. Seine Amtszeit in der überwiegend repräsentativen Funktion als EU-Parlamentspräsident wäre in diesem Monat ausgelaufen.