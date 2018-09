Intensive Ermittlungen, DNA-Auswertungen, Tatortspuren und Zeugenaussagen führten die Polizei auf die Spur der 40-jährigen Männer. Sie dürften sich in Ungarn aufhalten und werden per europäischem Haftbefehl gesucht.

Das Duo ging immer nach demselben Schema vor. Es reiste alle vier bis sechs Wochen nach Salzburg, brach zur Mittagszeit die Schlösser von Wohnungstüren auf und kehrte nach den Einbrüchen am späten Nachmittag in die Unterkunft zurück. "Eine Gegenüberstellung der Nächtigungen in der Stadt Salzburg mit den in Salzburg stattgefundenen Wohnungseinbrüchen ergab eine exakte Übereinstimmung", hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion.

Eine weitere Eigenheit der Verdächtigen war, dass sie bei ihren Straftaten Schuhe stahlen, die sie dann bei weiteren Einbrüchen benutzten. Im Juni 2017 führte ein DNA-Treffer zu einem der beiden Ungarn. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg stellte mithilfe von Kollegen im Ausland fest, dass der Mann wegen Eigentumsdelikten in Europa bereits amtsbekannt war.

Mit den 67 Wohnungseinbrüchen, die den Ungarn angelastet werden, konnten laut Polizei beinahe 100 Prozent aller derartigen Straftaten in diesem Zeitraum aufgeklärt werden. Wie die Erhebungen ergaben, reisten die Beschuldigten zuletzt am 9. Februar 2018 aus Österreich aus. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Festnahmeanordnung gegen das Duo erlassen.