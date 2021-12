Nehammer kritisiert Corona-Demos

Der designierte Kanzler und Noch-Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat einmal mehr "demokratiefeindliches Verhalten" bei den Corona-Demonstrationen ausgemacht. "Die große Zahl an Strafrechtsanzeigen zeigt klar das demokratiefeindliche und unsolidarische Verhalten einzelner Teilnehmer, das hier gegenüber der Polizei und der Gesellschaft an den Tag gelegt wird", sagte Nehammer in einer Stellungnahme am Sonntag. FPÖ-Chef Herbert Kickl bedankte sich indes bei den Demonstranten.