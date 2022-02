Raiffeisen schließt in Oberösterreich bis zu 60 Bankfilialen

Wie groß eine Filiale sein muss, damit sie für Raiffeisen wirtschaftlich ist und offen bleibt, ließ Schaller offen. Er verwies bei dein Gründen für die vielen Schließungen lieber auf ein geändertes Kundenverhalten. "Die Barbehebungen am Schalter sind im Durchschnitt um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, an manchen Standorten wesentlich stärker. Außerdem bedienen sich die Kunden digitaler Möglichkeiten." 94 Prozent aller Transaktionen würden die Kunden digital erledigen. "Dadurch geht der unmittelbare Kontakt in der Bankstelle zurück. Und die Kunden sind damit zufrieden. Dem wiederum müssen sich die Banken anpassen", argumentiert Schaller.

Dass es für Landgemeinden ein schmerzlicher Verlust ist, wenn die dortige Bank zusperrt kommentiert Schaller in den "OÖN" so: "Grundsätzlich ist das Zusammenlegen eine Entscheidung der unabhängigen Raiffeisenbanken in den Regionen. Wichtig ist, dass man alle Stakeholder einbindet, dass man versucht, die Gebäude zu nutzen, indem man zum Beispiel Arbeitsplätze für jene einrichtet, die dann nicht mehr pendeln müssen, für Mitarbeiter von Raiffeisen, aber auch für andere." Mit der Zusammenlegung gebe es auch "ausgedehntere und individuellere Öffnungszeiten in größeren Einheiten". Die Mobilität der Menschen sei "ja enorm gestiegen. Und wenn es ältere Menschen gibt, die nicht so mobil sind, kann man diesen Taxigutscheine für den Weg zur Bank zur Verfügung stellen", sagt der Generaldirektor. Bei den Bankomaten sei ein "radikaler Abbau" nicht geplant.