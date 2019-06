82 Fehlentscheidungen per Video korrigiert .

Durch den umstrittenen Video-Beweis sollen in der abgelaufenen Saison der deutschen Bundesliga 82 Fehlentscheidungen korrigiert worden sein. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, der die Auswertungszahlen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach eigenen Angaben bereits vorliegen, am Samstag. Der DFB will die Zahlen in der kommenden Woche veröffentlichen.