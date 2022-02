Bayerns Tolisso fällt wochenlang aus - Müller Corona-positiv

Bayern Münchens Corentin Tolisso wird im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League am 8. März gegen Salzburg nicht mitwirken. Der Mittelfeldmann erlitt im Ligaspiel gegen Greuther Fürth (4:1) am Sonntag einen Muskelfaserriss, wie Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN erklärte. Tolisso hatte beim 1:1 in Salzburg am Mittwoch bis zur 80. Minute gespielt. Aktuell nicht zur Verfügung steht den Münchnern auch Thomas Müller wegen eines positiven Coronatests.

