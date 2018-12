Die Münchner verbesserten sich zumindest vorerst auf Platz zwei, weil RB Leipzig eine überraschende 0:3-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg kassierte. Bayer Leverkusen behielt daheim gegen Augsburg mit 1:0 die Oberhand, der VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim trennten sich mit einem 2:2.

In Gelsenkirchen gingen die Dortmunder bereits in der 7. Minute durch einen Kopfball von Thomas Delaney in Führung. Den Schalkern gelang in der 61. Minute durch einen nach Videobeweis verhängten Elfmeter von Daniel Caligiuri der Ausgleich, ehe Jadon Sancho in der 74. Minute für den Siegestreffer sorgte. Bei Schalke musste Guido Burgstaller in der 37. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Alessandro Schöpf spielte durch.

Für deren ÖFB-Teamkollegen David Alaba gab es mit den Bayern das erwartete klare Erfolgserlebnis. Der Titelverteidiger besiegte Nürnberg dank Treffer von Robert Lewandowski (9., 27.) und Franck Ribery (56.) mit 3:0. Über einen Sieg jubeln durften auch Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic, die mit Leverkusen zu einem Heim-1:0 gegen Augsburg kamen. Das Tor erzielte Lucas Alario in der 75. Minute. Baumgartlinger und Dragovic spielten durch - ebenso wie auf der Gegenseite Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch.

Für Leipzig setzte es in Freiburg einen überraschenden Rückschlag. Auch der in der 84. Minute ausgetauschte Marcel Sabitzer und der in der 64. Minute ins Spiel gekommene Konrad Laimer konnten die 0:3-Abfuhr nicht verhindern. Hoffenheim erreichte mit Florian Grillitsch ab der 43. Minute ein 2:2 in Wolfsburg.