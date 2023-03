Deutsche Bundesliga Frankfurt kommt in Wolfsburg nicht über ein 2:2 hinaus

Trainer Oliver Glasner kehrte an seine alte Wirkungstätte zurück Foto: APA/dpa

E intracht Frankfurt hat bei der Rückkehr von Trainer Oliver Glasner an seine alte Wirkungsstätte die große Chance verpasst, wieder bis auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze der deutschen Fußball-Bundesliga heranzurücken. Der Tabellensechste spielte am Sonntag nur 2:2 beim VfL Wolfsburg und hat nun von den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich eines gewonnen. Die Punktverluste von RB Leipzig und des SC Freiburg ließ die Eintracht an diesem Wochenende ungenutzt.