Deutsche Bundesliga Freiburg unterliegt trotz Gregoritsch-Führungstores Dortmund

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gregoritsch arbeitete gegen den BVB viel - am Ende vergeblich Foto: APA/dpa

Ö FB-Teamstürmer Michael Gregoritsch hat auch im zweiten Ligaspiel für seinen neuen Club SC Freiburg getroffen. Der 28-jährige Steirer brachte die Freiburger am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 1:0 in Führung (35.). Die Dortmunder drehten die Partie aber mit drei Toren in der Schlussviertelstunde noch in einen 3:1-Erfolg und sind zumindest bis Samstag Tabellenführer.