Deutsche Bundesliga Glasner-Truppe sucht weiter Siegerstraße - 1:1 gegen Bochum

Glasner muss weiter auf einen Befreiungsschlag warten Foto: APA/dpa

E intracht Frankfurt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga erneut Punkte eingebüßt. Der von Oliver Glasner gecoachte Europa-League-Sieger kam am Freitagabend zum Auftakt der 26. Runde nicht über ein 1:1 gegen VfL Bochum hinaus und ist damit in der Meisterschaft schon seit fünf Partien ohne Sieg. Torjäger Randal Kolo Muani rettete dem Ligasechsten mit einem verwandelten Foulelfmeter (22.) einen Punkt.