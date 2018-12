Hütter für "Bild" bester Trainer der Hinrunde .

Der Vorarlberger Adi Hütter ist für die Reporter der "Bild am Sonntag" der beste Trainer in der Hinrunde der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Coach von Eintracht Frankfurt erhielt einen Notendurchschnitt von 2,47 und war in der erstmals durchgeführten Wahl die Nummer eins vor Ralf Rangnick (2,52/Leipzig) und Lucien Favre (2,58/Dortmund).