Neuer in Vertragsgesprächen mit Bayern "irritiert" .

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer vermisst in seinen Vertragsverhandlungen mit Bayern München die Diskretion früherer Zeiten. Zusammen mit seinem Berater äußerte sich Neuer, dessen Arbeitspapier wie jenes seines Teamkollegen David Alaba im Sommer 2021 ausläuft, in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" kritisch. Es gehe ihm nicht um einen neuen Fünfjahresvertrag.