Union dreht Spiel gegen Gladbach in letzter Sekunde

Nico Elvedi erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, der eingewechselte Kevin Behrens (79.) und Doekhi drehten die Partie nach einer furiosen Schlussviertelstunde der Gastgeber. Der in der 59. Minute eingewechselte Trimmel traf in der 86. Minute per Kopf zum 2:1, allerdings wurde das Tor nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Der Burgenländer fiel damit um sein erstes Saisontor um. Schon in der 29. Minute waren die Berliner nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels des Führungstreffers verlustig gegangen.

Während der 1. FC Union wieder einen Punkt vor den Bayern liegt, verpassten es die "Fohlen", zumindest vorübergehend auf einen Europacup-Platz zu springen und stehen im Mittelfeld. Die Gladbacher, bei denen Stefan Lainer (krank) und Hannes Wolf (Sprunggelenkverletzung) fehlten, sind in der Liga drei Spiele sieglos.