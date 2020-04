In diesem Fall können Spielberechtigungen, Wechselfristen und Verträge mit Spielerinnen und Spielern zeitlich angepasst werden. Bei einem Saisonabbruch wären Sonderregelungen zu Auf- und Abstieg möglich. In die Zuständigkeit des DFB fallen alle Männer-Ligen ab der 3. Liga und darunter.

Es ist einer der weitreichendsten Eingriffe in die Spiel- und Jugendordnung in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die vom DFB-Vorstand beschlossenen Änderungen sind bis zum 30. Juni 2021 für alle Altersklassen und Amateurligen gültig. Mit Beginn der Saison 2021/2022 sollen wieder die vorherigen Bestimmungen in Kraft treten.