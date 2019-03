Felix Neureuther beendet Karriere .

Felix Neureuther beendet seine alpine Ski-Karriere. Dies hat der 34-jährige Deutsche am Samstag via sozialen Netzwerken bekanntgegeben. Der 13-fache Weltcupsieger und dreifache WM-Medaillengewinner wird am Sonntag beim Weltcup-Finale in Soldeu noch einmal an den Start gehen, dann aber als Aktiver die Ski ins Eck stellen.