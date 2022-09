Oberösterreich Deutscher stieg in OÖ auf Waggon und starb an Stromschlag

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Nach Kontakt mit Hochspannungsleitung schwer verletzt Foto: APA/FF SCHÄRDING

B eim Erklettern eines Triebwagens am Schärdinger Bahnhof hat sich ein 19-jähriger Deutscher Samstagfrüh tödlich verletzt. Am Dach des Waggons dürfte der junge Mann in die Hochspannungsleitung geraten sein, Beobachter berichteten von einem lauten Knall und einem hellen Lichtkegel. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Er verstarb laut ORF am Sonntag.