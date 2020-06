Alkolenker fuhr in Menschengruppe: Ein Toter .

Ein Betrunkener ist in Pirmasens im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz in eine Personengruppe gefahren und hat einen Menschen getötet. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. Der 51-Jährige sei am Sonntag kurz nach Mitternacht in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs gewesen und in die vor einer Gaststätte wartende Gruppe gefahren, teilte die Polizei mit.