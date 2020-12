Neuer Höchstwert an Corona-Toten erreicht .

Das Robert-Koch-Institut meldet mit 962 Todesfällen binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert in Deutschland. Insgesamt wurden damit 27.968 Todesfälle registriert, so das RKI am Mittwoch. Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am vergangenen Mittwoch zu Beginn des harten Lockdowns verzeichnet worden. 24.740 weitere Menschen wurden positiv getestet. Das sind rund 5.000 mehr als am Vortag, und rund 3.000 weniger als vor einer Woche.