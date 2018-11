Aus bisher ungeklärten Gründen war der Mann nach Angaben der Polizei auf der B20 zwischen Marktl am Inn und Burghausen auf Höhe Schützing mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit mehreren Autos kollidierte.

Dabei wurde in den entgegenkommenden Autos eine 53-jährige Frau schwer verletzt, drei weitere Personen leicht. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ein Gutachter der Staatsanwalt habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, hieß es am Mittwoch.