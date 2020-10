Polizei befreite Frau aus mutmaßlicher Sekte .

In Goch am Niederrhein in Deutschland ist die Polizei auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters offenbar auf eine Sekte gestoßen. Eine 25-Jährige sei dort mutmaßlich gegen ihren Willen festgehalten worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve. Ein 58 Jahre alter Niederländer, der sich selbst als "Prophet" bezeichne, wurde festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler stellten Datenträger und zwei Schreckschusspistolen sicher.