Deutschland streicht alle Corona-Hochrisikogebiete

Als Corona-Hochrisikogebiet gilt für Deutschland künftig kein Land mehr. Das betrifft auch Österreich, das zuletzt seit 16. Jänner auf der deutschen Liste der Hochrisikogebiete stand. Die Regelung tritt mit Donnerstag, 0.00 Uhr in Kraft, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagabend auf seiner Internetseite bekannt gab. Das Gesundheitsministerium betonte am Mittwoch, dass für alle Einreisen nach Deutschland aber weiterhin die 3G-Regel gelte.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at