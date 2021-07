Zwei Tote bei Explosion im Chempark Leverkusen .

Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen am Dienstag wird weiter nach Vermissten gesucht. Bei dem Unglück sind nach Angaben des Betreibers vom Dienstagabend mindestens zwei Menschen gestorben und 31 verletzt worden, fünf Beschäftigte werden vermisst. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, ist gering. Eine der verletzten Personen schwebt in Lebensgefahr. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.