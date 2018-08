Zwei Tote nach Gasexplosion in Wohnhaus in Hessen .

Durch eine Gasexplosion ist in Deutschland ein Wohnhaus komplett eingestürzt - zwei Menschen kamen ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die zweite Leiche Dienstag früh in den Trümmern des Hauses in Knüllwald-Wallenstein im Bundesland Hessen entdeckt. Zuvor war bereits die Leiche einer 74-jährige Hausbewohnerin gefunden worden.